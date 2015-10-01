Hollanda’da İş kazalarında ölenlerin sayısı arttı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sekreteri Marc Kuipers tarafından yapılan açıklama ile duyurulan habere göre, 2016 yılında toplam 2500 iş kazası kayıt altına alındı ve bu kazalarda 70 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıla göre kaza sayısı yüzde 14 arttı, hayatını kaybedenlerin sayısında ise 19 kişi arttı.

Bir çok kazanın kayıt altına alınmadığı biliniyor denilen açıklamada, durumun son derece endişe verici olduğu açıklanırken, artışın önüne geçmek ve ölümcül kazaların azaltılması için yeni bir çalışma içinde oldukları duyuruldu.

Hollanda´da en fazla işçi ölümü ve iş kazalarının üçte biri inşaat sektöründe meydana geliyor.

Turkinfo